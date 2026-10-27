Aprobado un nuevo trasvase bimensual de 54 hectómetros cúbicos para octubre y noviembre

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura ha aprobado esta mañana una nueva derivación bimensual a Levante de 27 hectómetros cúbicos por mes para octubre y noviembre

Borja Castro, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, ha criticado esta aprobación automática.

El canal del trasvase está cerrado por obras en dos tramos en Liétor (Albacete) y Almonacid de Zorita (Guadalajara). Previsiblemente estarán finalizadas el 15 de febrero.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido que el gobierno regional irá a los tribunales si se envía agua fuera de plazo: en otro año hidrológico o tres meses después de la autorización.

Junta y ribereños reclaman las nuevas reglas de explotación, pero el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sigue sin informar sobre ellas.

Su retraso fue la razón por la que el gobierno regional interpuso el pasado marzo una demanda judicial admitida a trámite el pasado mayo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado «sorprendido» de que se siga dando luz verde a nuevos trasvases cuando el canal está cerrado por obras.