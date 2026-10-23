Herido grave en Fontanar tras caerle encima una bobina de 300 kilos

Un trabajador de 56 años ha resultado herido grave en un accidente laboral en Guadalajara al caerle encima una bobina de 300 kilos en un empresa ubicada en Fontanar.

Estaba trasladando la bobina en un toro mecánico cuando se ha producido el siniestro en esta empresa de material de aislamiento situada en la avenida de Asia de la localidad.

El aviso se ha recibido a las 8.26 de la mañana.

El trabajador ha sido trasladado al Hospital de Guadalajara.

La investigación está abierta y desde CCOO la seguirán muy de cerca, así lo ha avanzado el secretario general en la provincia, Javier Morales, quien ha mostrado su preocupación por la tendencia al alza de los accidentes graves no solo en la provincia sino también a nivel regional. Solo en la última semana se han registrado 3 muertes en Albacete, Ciudad Real y Toledo.

Morales ha contado que la empresa de Fontanar cuenta con representación sindical y había introducido mejoras. Sin embargo, ha señalado que los accidentes en el trabajo suelen producirse con más asiduidad en empresas pequeñas y sin representación sindical.

Castilla-La Mancha acumula 47 trabajadores fallecidos en accidentes laborales en lo que va de 2026, según los datos oficiales correspondientes al periodo de enero a agosto y los accidentes mortales comunicados posteriormente al servicio de emergencias 112.