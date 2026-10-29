Guadalajara se vuelca con las donaciones de sangre para los heridos de Urda

Guadalajara se ha volcado con las donaciones de sangre.

En respuesta masiva, los donantes acudieron de distintas parte de la provincia para aportar su granito de arena a los heridos de la tragedia de Urda.

Este jueves la afluencia de personas para donar en el Hospital de Guadalajara está siendo constante.

Ayer las donaciones se hicieron en el centro hospitalario pero también en el Centro San José donde casualmente se desarrollaba el IX Maratón de Donación de Sangre.

Desde la Asociación de Donantes de Sangre de Guadalajara agradecen conmovidos la respuesta ciudadana.

Nacho Redondo, su presidente, ha explicado a Onda Cero Guadalajara que se consiguieron 308 bolsas de sangre efectivas; 241 del maratón y 67 del hospital.

Todas se trasladaron al Centro Regional de Transfusiones de Toledo. Se ha mostrado especialmente agradecido con la respuesta ciudadana.

El llamamiento continúa. Se sigue necesitando sangre para atender a la urgencia y para reponer las reservas, necesarias, por ejemplo, para las intervenciones quirúrgicas.

Recuerdan que la sangre donada tiene caducidad: dura solo 45 días.

El horario para donar en el Hospital de Guadalajara se mantiene de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas.

Por cierto, vecinos de la provincia podrán acudir a donar en sus propios municipios. En noviembre el servicio de donación de sangre llegará a Valdeluz, Chiloeches, Brihuega, Sigüenza, Yunquera de Henares, El Casar, Horche y Alovera.