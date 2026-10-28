Suspendida la tractorada de Madrid por el accidente de tren de Urda

Los convocantes de la tractorada de Madrid -Asaja, COAG y Unión de Uniones, a la que se ha sumado APAG- han decidido suspender la manifestación en la capital por el accidente de tren de Urda.

En Colón, desde donde iban a dirigirse con dirección al Ministerio de Agricultura, han guardado 5 minutos de silencio y han realizado una declaración institucional.

La movilización se había iniciado de madrugada con hasta cinco columnas de 500 tractores que habían entrado desde distintos lugares a Madrid; entre ellos, Guadalajara, desde donde se han desplazado entre 30 y 40 tractores además de agricultores que han utilizado otros medios de transporte.

Bajo el lema “Dar de comer tiene que dar para vivir” se han reunido para reclamar soluciones a la crisis de rentabilidad que vive el sector agudizada por los precios de los carburantes y fertilizantes que han disparado sus precios por la guerra de Irán y por acuerdos comerciales como el de Ucrania o Mercosur.

Desde Guadalajara ya anuncian una merma en la siembra.

Juan José Laso, presidente de APAG, ha asegurado, antes de partir hacia Madrid, que es la crisis más grave de rentabilidad que sufre la agricultura. Ha afirmado que gran parte de los agricultores de secano de la provincia no cubren gastos y que muchos no sembrarán este año.

Los agricultores reclaman también una reforma de la PAC, una Política Agraria Común- sin recortes.

"Tenemos que intentar que sea favorable para nuestro sector, para los agricultores de Guadalajara y de España. Y por supuesto, vamos a seguir reivindicando menos burocracia".

El presidente de APAG ha añadido que más de un 30% de los ingresos de los agricultores de Guadalajara proceden de la PAC.