Sigue la polémica por la construcción de una gasolinera junto a nuevas viviendas en Francisco Aritio

Polémica por la construcción de una gasolinera low cost junto a una promoción de 80 viviendas en construcción en Guadalajara.

Está ubicada viviendas a la altura de Francisco Aritio, 4 junto a la rotonda del Paseo de la Estación y el histórico Puente Árabe.

Hay vecinos que muestran su descontento en redes sociales y a las críticas se ha sumado la oposición.

El Grupo municipal socialista de Guadalajara pide explicaciones a la alcaldesa Ana Guarinos. Lucía de Luz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, censura que la estación de servicio esté pegada a un bloque de viviendas.

La alcaldesa Ana Guarinos justifica que han tenido que ceñirse a normativa nacional aunque el PGOU no lo permite.

Susana Martínez, portavoz del Grupo de oposición AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara, asegura que el gobierno municipal podría haber buscado la manera de no autorizar la gasolinera.

Los futuros vecinos de la zona denuncian en redes sociales que en ningún momento, la promotora les avisó que junto a sus viviendas iba a levantarse una estación de servicio.