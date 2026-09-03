UGT anuncia huelga para el 21 de septiembre en la logística de Guadalajara

UGT anuncia huelga en el sector de logística el 21 de septiembre. A partir de ahí consensuará con CCOO un calendario de movilizaciones para los próximos meses

Llevan 9 meses y 9 reuniones sin avances.

Alfredo Ávila, secretario general de FeSMC -Federación de Servicios, Movilidad y consumo de UGT Guadalajara y secretario regional de logística en Castilla-La Mancha, habla de un bloqueo en la negociación del convenio colectivo que lleva caducado todo este año. Apunta principalmente a la patronal del sector en la que UNO tiene representación mayoritaria ya que agrupa a grandes empresas de logística como GXO, ID Logistic o DHL.

Desde UTG reclaman una subida salarial del 6% frente al 3-3,5% que ofrece la patronal.

Según Ávila, más del 10% de las bajas laboral se deben a problemas musculoesqueléticos, comunes en el sector por el trabajo penoso de carga que debe realizarse. Sin embargo, oficialmente no están reconocidas. El secretario general de FeSMC -Federación de Servicios, Movilidad y consumo- de UGT Guadalajara ha criticado a las Mutuas de accidentes que derivan los casos al Sistema Nacional de Salud y a la patronal que califica estas bajas como ausencias.

El sindicato hace hincapié al abuso de ETT que en algunas empresas suponen el 50% de la contratación. De los 45.000 trabajadores con los que cuenta el sector en la provincia, 15.000 estarían contratados por empresas de trabajo temporal.

Para el nuevo convenio colectivo, desde UGT piden además una reducción de la jornada laboral, descansos remunerados y aumento de la contratación indefinida para frenar el abuso de las ETT que se hace en el sector.

Además, reclaman también al gobierno regional que intervenga para desbloquear la situación; a través por ejemplo de una fiscalización real de la prevención de riesgos laborales. Alfredo Ávila señala que las empresas del sector, la mayoría multinacionales, reciben notables ayudas económicas de la Administración regional.

Desde UGT avanzan que si la huelga se mantiene, se podrían llegar a perder alrededor de 200.000 jornadas laborales con esta huelga en un sector: el de la logística que representa el 25% del PIB de Guadalajara y el 10% del de Castilla-La Mancha.