Agotadas en menos de 24 horas las entradas gratuitas para ver los encierros en Guadalajara

Las entradas gratuitas para ver los encierros en la Plaza de Toros de Guadalajara se han agotado en menos de 24 horas y ya han aparecido mensajes de reventa en redes sociales.

Algunas de las personas que estuvieron durante horas en la cola para poder adquirirlas, se quedaron sin ninguna, por lo que el malestar se ha extendido entre aficionados, vecinos y redes sociales.

Era la primera vez que se ponía en marcha este sistema pues en años anteriores se producían problemas cuando las puertas tenían que cerrarse por exceso de público y algunos aficionados no podían acceder.

Hoy ha comparecido junto a las taquillas de la plaza, el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, y ha hablado de éxito rotundo. Ha confirmado el reparto de 17.500 entradas gratuitas.

"En el Ayuntamiento de Guadalajara estamos muy orgullosos de la respuesta de la ciudadanía. Se entregaron absolutamente todas las entradas que había previstas para cada uno de los días y para todos los empadronados".

Se han repartido 2 entradas gratuitas por persona, previa presentación del DNI para cada uno de los 5 encierros que se celebrarán este año. Algunas de esas invitaciones ya se han puesto a la venta a través de las redes sociales.

El aforo del Coso de Las Cruces es para unas 8.000 personas.

López Pomeda ha avanzado que el Ayuntamiento de Guadalajara estudiará introducir un sistema mixto de reparto de entradas para los encierros de las próximas Ferias y Fiestas, combinando la entrega presencial con la vía online.

Desde el PSOE han criticado la falta de previsión. Gemma Mínguez, concejala socialista en el Ayuntamiento, lo que ha calificado como caos organizativo.

La edil socialista también ha asegurado que los comerciantes y hosteleros todavía no han sido informados por el consistorio de cómo les afectarán las restricciones dentro del recorrido de los encierros.

Santiago López Pomeda ha avanzado que el Ayuntamiento informará a los vecinos, comercios o comunidades de propietarios, a través de una carta que incluirá las novedades y que recibirán los próximos días.

Ha avanzado que como novedad “en la mayoría de las calles que confluyen con la calle Mayor, que es la vía del encierro, en lugar de talanquera va a haber puertas de forma que se van a poder abrir automáticamente una vez pasen los toros y se cierren las puertas antirretorno”.

Esto permitirá que lo comercios pueden abrir antes que el año pasado -ha añadido.

Por otra parte, el concejal de Festejos ha cargado la concejala y portavoz de AIKE Susana Martínez, que compartió un whatsapp contra el maltrato animal (que le llegó a la misma alcaldesa) en el que se llamaba al boicot para vaciar la Plaza de Toros de Guadalajara.

Santiago López Pomeda ha pedido respeto de las personas que ocupan puestos de representación pública.

Por su parte, Susana Martínez ha negado estar apoyando ninguna campaña de boicot y ha afirmado que envió el mensaje por error y que después lo borró.