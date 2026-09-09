Se inaugura la planta de biomasa de la fábrica Mahou San Miguel en Alovera

Hoy se ha inaugurado la planta de biomasa de la fábrica Mahou San Miguel que permitirá reducir en un 95% las emisiones directas de CO2 sustituyendo casi por completo el uso de gas natural

Evitará la emisión de unas 17.000 toneladas al año.

Con biomasa se producirá la energía térmica renovable necesaria para generar el calor que se necesita para el proceso de elaboración de la cerveza.

Forma parte de la hoja de ruta de descarbonización de la cervecera en su objetivo de reducir su impacto ambiental y alcanzar la neutralidad en carbono en todos sus fábricas para 2030 y en toda su cadena de valor para 2050.

El presidente Emiliano García Page ha defendido durante la inauguración la utilización de las energías renovables.

La nueva infraestructura contará con dos calderas de biomasa de 10 Megawatios térmicos cada una, que permitirán suministrar 85 Gigawatios hora al año de energía renovable, limpia y gestionable.

Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel, ha destacado la colaboración empresarial-institucional para seguir construyendo futuro.

La planta de biomasa de Alovera ha sido ejecutada y operada por Magnon Servicios Energéticos, filial del grupo Ence.

La fábrica Mahou San Miguel, ubicada en la Avenida Río Henares 68 de Alovera e inaugurada en 1993, es la más grande de España, una de las más avanzadas tecnológicamente de Europa, referente en industria 4.0 y eficiencia energética.

El centro cuenta con un parque solar fotovoltaico para autoconsumo y utiliza energía eléctrica 100% renovable.

Actualmente se encuentra en fase de ampliación que incrementará su producción en 20 millones de litros de cerveza al año.

A la inauguración han asistido entre otros, también el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos.