La Diputación de Guadalajara prioriza la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio de La Mierla que acaba de darse por extinguido oficialmente después de 51 días.

Así lo ha avanzado hoy su presidente José Luis Vega en la presentación del Día de la Provincia. Vega ha dicho que así lo comunicará a los alcaldes de la provincia en la recepción que se celebrará el próximo día 11 y ha apelado a su solidaridad.

Vega ha asegurado que los daños provocados por el incendio de La Mierla son cuantiosos y que la Diputación que ha estado desde el primer momento apoyando, seguirá con planes de recuperación y ayudas a los afectados. Entre ellos, para la ganadería que es uno de los sectores más perjudicados. Sin embargo, a partir de ahora lo harán -matiza Vega- en coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que está haciendo un balance de los pastos calcinados.

Además, desde la Diputación promoverá la recuperación del patrimonio natural y de la fauna. De hecho, ya está alimentando con grano a los animales silvestres en coordinación con ATICA, la Asociación Provincial de Titulares de Cotos de Caza.

La Diputación de Guadalajara también impulsará en coordinación con la Asociación para el Desarrollo Local, ADEL Sierra Norte, actividades para atraer visitantes de cara a este invierno.

Llevan ya movilizados 3 millones de euros entre actuaciones de emergencia durante los peores momentos del incendio y partidas de ayudas para la recuperación.