Se refuerza el dispositivo de seguridad por el quinto encierro en las Ferias y Fiestas de Guadalajara

Hoy se ha presentado el dispositivo de Seguridad de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Entre las novedades: el quinto encierro y el reparto de 2.000 pulseras centinela para prevenir la sumisión química. Según el concejal de Mujer e Igualdad, Roberto Narro, se repartirán en los puntos de prevención de agresiones sexuales que estarán en la Concordia, San Roque y Fuente de la Niña de lunes a sábado, de las 0.00 horas hasta las 2 de la madrugada.

El dispositivo de seguridad será similar al del año pasado y contará en total con entre 250 y 300 efectivos entre los que está Policía Local, Policía Nacional que refuerza su presencia; también Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

Chema Antón, concejal de Seguridad ha destacado que la incorporación de un quinto encierro, que se celebrará el miércoles 16 de septiembre, obligará a reforzar el operativo habitual.

Serán encierros cardioprotegidos. Contarán con 10 desfibriladores y la totalidad de la plantilla operativa de la Policía Local, además de efectivos de Policía Nacional, sanitarios, Protección Civil y Cruz Roja.

Por cierto, el Ayuntamiento envió ayer una carta con toda la información con normas y horarios a los vecinos, comercios y hosteleros afectados por el recorrido del encierro en el entorno de la Plaza y calle Mayor.