Aprobados los festivos locales de Guadalajara capital para 2026

El Pleno municipal ha aprobado este viernes por unanimidad los días de fiesta local para 2026.

Serán el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Antigua, y el viernes posterior, el día 18 siguiendo la tradición de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Aunque se votó por unanimidad, se generó debate. Desde Aike, la concejal y portavoz de la formación Susana Martínez pedía "abrir el diálogo con peñas, comerciantes y hosteleros" para evitar que la duración de las ferias se prolongue "en exceso, como este año, con tres fines de semana".

Por su parte, el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha defendido que el Gobierno municipal "sí ha hablado con las peñas y con el sector hostelero" y que "todas menos una" respaldaron la propuesta.

Ha aprovechado para anunciar que la peña Los Escopitos será la pregonera del próximo chupinazo de Ferias y Fiestas.