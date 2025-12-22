Guadalajara y Brihuega reparten 72.000 euros de un quinto premio de la Lotería de Navidad

El 77.715, tercero de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad, ha dejado 72.000 euros en la provincia de Guadalajara.

Ha salido a las 11.06 de la mañana en el segundo alambre de la quinta tabla.

La administración de la calle La Isabela de Guadalajara, en el barrio de Manantiales de la capital alcarreña, ha vendido 5 décimos, un total de 60.000 euros.

María de los Ángeles, Arantxa y Ruth, madre e hijas al frente de esta administración, vivían el momento con mucha emoción. Era su primera vez en repartido un premio como este. El último décimo de este quinto premio aquí se vendió el pasado sábado.

En Brihuega, también ha sido la primera vez para la administración del Paseo María Cristina, ubicada en un estanco, ha vendido dos décimos más, 12.000 euros.

Juan Carlos lo vendió este verano.

Los premios de este sorteo se comenzarán a abonar desde esta tarde cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. El plazo está abierto hasta el 23 de marzo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en la administraciones. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.