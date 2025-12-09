La Policía Local de Guadalajara investiga a los autores de los destrozos al 'Bosque de Reciclaje' navideño

La Policía Local mantiene abierta una investigación para localizar a los autores que vandalizaron en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de diciembre el 'Bosque del Reciclaje' inaugurado el pasado viernes en la Plaza de España de Guadalajara.

Este martes, operarios municipales terminaban las labores de reacondicionado de estos 24 árboles rojos y verdes realizados con botellas de plástico reciclado en una iniciativa del consitorio, con Valoriza y Ecoembes, en la que han participado más de 3.500 escolares de Guadalajara.

El objetivo: poner en valor el reciclaje y promover la realización de adornos navideños por parte de los niños y niñas de los colegios de la ciudad.

Operarios municipales reparando el 'Bosque del Reciclaje' de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Todo quedó por los suelos por la acometida de unos desaprensivos a los que la Policía Local está tratando de identificar.

Este lunes la alcaldesa Ana Guarinos y los concejales de Servicios Municipales y Seguridad participaran en persona en la reparación de daños.

David García, concejal de Servicios Municipales -en declaraciones a Onda Cero Guadalajara- ha lamentado este tipo de actos vandálicos.

Las estrellas rotas de cuatro árboles se repondrán a lo largo de la semana.