El acto vandálico se produjo durante la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de diciembre

La Policía Local de Guadalajara investiga a los autores de los destrozos al 'Bosque de Reciclaje' navideño

La misma alcaldesa Ana Guarinos y los concejales de Servicios Municipales y Seguridad participaron en la subsanación de los destrozos a 24 árboles elaborados por más de 3.500 escolares de Guadalajara

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

La Policía Local mantiene abierta una investigación para localizar a los autores que vandalizaron en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de diciembre el 'Bosque del Reciclaje' inaugurado el pasado viernes en la Plaza de España de Guadalajara.

Este martes, operarios municipales terminaban las labores de reacondicionado de estos 24 árboles rojos y verdes realizados con botellas de plástico reciclado en una iniciativa del consitorio, con Valoriza y Ecoembes, en la que han participado más de 3.500 escolares de Guadalajara.

El objetivo: poner en valor el reciclaje y promover la realización de adornos navideños por parte de los niños y niñas de los colegios de la ciudad.

Operarios municipales reparando el 'Bosque del Reciclaje' de Guadalajara
Todo quedó por los suelos por la acometida de unos desaprensivos a los que la Policía Local está tratando de identificar.

Este lunes la alcaldesa Ana Guarinos y los concejales de Servicios Municipales y Seguridad participaran en persona en la reparación de daños.

David García, concejal de Servicios Municipales -en declaraciones a Onda Cero Guadalajara- ha lamentado este tipo de actos vandálicos.

Las estrellas rotas de cuatro árboles se repondrán a lo largo de la semana.

