"No vamos a aguantar más" asegura la consejera de Desarrollo Sostenible

El Gobierno de Castilla-La Mancha tomará medidas si no se presentan las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura

Mercedes Gómez asegura que el retraso en las nuevas reglas de explotación del trasvase supone “un grave incumplimiento de numerosas sentencias judiciales”

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible Castilla-La Mancha
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible Castilla-La Mancha | Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mostrado su decepción por el retraso en las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado este jueves antes del comienzo del pleno del Consejo Nacional del Agua en Madrid.

Mercedes Gómez ha señalado que las nuevas reglas tenían que haberse presentado ya en febrero de 2024 y a día de hoy todavía siguen esperando, lo que supone “un grave incumplimiento de numerosas sentencias judiciales”.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha avanzado que el ejecutivo de Emiliano García Page "tomarán las medidas que estimen convenientes a principios de año".

"No vamos a aguantar más" -ha señalado literalmente.

Con las actuales normas, los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, seguirán trasvasando agua en nivel 2.

Por otra parte, la consejera también ha informado de que ya se está trabajando en una nueva estructura para la gestión del agua en la región. Las competencias de la Agencia del Agua se integrarán en el organigrama de la Consejería y será ella misma quien las asuma directamente como responsable de Desarrollo Sostenible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer