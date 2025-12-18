El Gobierno de Castilla-La Mancha tomará medidas si no se presentan las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mostrado su decepción por el retraso en las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado este jueves antes del comienzo del pleno del Consejo Nacional del Agua en Madrid.

Mercedes Gómez ha señalado que las nuevas reglas tenían que haberse presentado ya en febrero de 2024 y a día de hoy todavía siguen esperando, lo que supone “un grave incumplimiento de numerosas sentencias judiciales”.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha avanzado que el ejecutivo de Emiliano García Page "tomarán las medidas que estimen convenientes a principios de año".

"No vamos a aguantar más" -ha señalado literalmente.

Con las actuales normas, los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, seguirán trasvasando agua en nivel 2.

Por otra parte, la consejera también ha informado de que ya se está trabajando en una nueva estructura para la gestión del agua en la región. Las competencias de la Agencia del Agua se integrarán en el organigrama de la Consejería y será ella misma quien las asuma directamente como responsable de Desarrollo Sostenible.