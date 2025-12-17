El club local asume toda la responsabilidad por un error con el proyecto de gradas supletorias

Polémica por el retraso del partido Guadalajara-Barcelona de la Copa del Rey

El PSOE acusa al gobierno municipal de falta de previsión y la alcaldesa Ana Guarinos defiende la actuación del ayuntamiento

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

El partido Depor Guadalajara-Barcelona empezó con media hora de retraso por problemas con la certificación de las gradas supletorias que el club había habilitado.

El presidente del club, Carlos Dávila, asumía toda la responsabilidad agradeciendo la celeridad con la que actuó el ayuntamiento para que finalmente el encuentro pudiera celebrarse.

Estas eran sus palabras en los micrófonos de RadioEstadio de Onda Cero

Lucía de Luz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara
El PSOE, sin embargo, ha echado toda la responsabilidad de que el encuentro se retrasara el ejecutivo municipal. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, acusa a la alcaldesa Ana Guarinos y a su equipo de gobierno de que la documentación necesaria no estuviera lista en hora. Habla de descoordinación y de falta de previsión.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido que el ayuntamiento cumplió con su obligación descartando cualquier negligencia en su actuación.

Finalmente, y tras un trabajo intensivo, se autorizó el uso de la grada principal con capacidad para 1.860 personas, mientras que las gradas supletorias laterales no se habilitaron al no contar con la documentación necesaria.

Hay vecinos que han mostrado también su malestar (algunos en redes sociales) por lo que han calificado de falta de organización en los aparcamientos aduciendo que el parking del Pedro Escartín se quedó con plazas libres mientras los vehículos se apretaban en aceras o lugares indebidos por la zona aledaña.

Otros han criticado la falta de organización en la entrada del público al estadio cuyas puertas tardaron en abrirse.

En lo que sí hay coincidencia es en la buena actuación del C. D. Guadalajara que logró hacer frente al Barcelona y ponérselo difícil con su defensa hasta el minuto 76 que llegó el primer gol. El segundo tanto se dio al filo del minuto 90.

El resultado 0-2. Una derrota que casi sabe a victoria.

