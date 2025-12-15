Guadalajara pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad por el partido de la Copa del Rey

Guadalajara pondrá en marcha un operativo especial de seguridad especial con motivo del partido de dieciseisavos de la Copa del Rey que enfrenta mañana al Club Deportivo Guadalajara y el Barcelona.

Hoy se ha celebrado una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Local de Seguridad, copresidida por la alcaldesa, Ana Guarinos, y la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos.

Ambas administraciones trabajan de forma coordinada ante la llegada de miles de aficionados a la ciudad. Desde el momento en que se conoció la noticias empezaron a coordinarse con la Policía Nacional, Guardia Civil y resto de personal implicado en este dispositivo especial.

Para incentivar el uso del transporte público, facilitar el acceso de los aficionados al campo y evitar el tráfico congestionado, se establecerán dos lanzaderas especiales de autobuses municipales totalmente gratuitas con dos itinerarios:

RUTA 1: (SE 01 - COPA DEL REY) Estación de Renfe - Estación de Autobuses - Avenida del Ejercito - Estadio Pedro Escartín.

RUTA 2: (SE 02 - COPA DEL REY) Santo Domingo - Plaza de España - Estación de Autobuses (Avenida del Ejercito) - Estadio Pedro Escartín.

Los horarios de estos autobuses serán desde las 18:00 hasta las 21:00 y desde las 23:00 (o desde el final del partido en caso de prórroga) hasta las 24:00 horas, con frecuencia cada 20 minutos.

Por otra parte, quedará totalmente restringido el acceso peatonal al puente de la calle Méjico por lo que no habrá opción para ver el partido desde allí.

También quedará cortada al tráfico la calle Julián Besteiro.

Aparte del aparcamiento del Pedro Escartín, se habilitarán además zonas de estacionamiento especiales en la Calle Camilo José Cela, Calle Salvador Dalí, anexos del David Santamaría y calle Trafalgar.

También se ha definido un protocolo de accesos y salidas, así como rutas de desplazamiento en el interior del estadio.