Sacedón muestra su indignación con el balance del año "sin autocrítica" de la CHT

El Ayuntamiento de Sacedón acusa a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de "cerrar el año sin autocrítica presumiendo de su gestión" cuando no cumple con sus obligaciones de limpieza y continúa multando sin abrir la comunicación con los municipios afectados.

Es lo que denuncia el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla que ha mostrado su indignación ante el balance del año de la Confederación. Vuelve a calificar de abandono y mala gestión la actuación de la institución que continúa sin limpiar el entorno de la presa de Entrepeñas, propiedad de la CHT, donde se siguen acumulando desde hace meses cientos de bolsas de basura y residuos de todo tipo.

Según el regidor, Sacedón "tiene un problema enorme con la Confederación" pues el municipio está totalmente acotado por los embalses de Entrepeñas, Buendía o Bolarque.

Afirma que "uno de los mayores problemas es el trato" pues no hay diálogo ni comunicación directa pero sí sanciones; algo que también sufren numerosos municipios. Menciona más de 200. Muchos de ellos se agrupan en torno al Manifiesto de Jirueque, una iniciativa impulsada por esta pequeña localidad de Guadalajara, perjudicada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Todas reclaman lo mismo: soluciones a los problemas de limpieza de cauces y a las multas.