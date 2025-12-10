UGT FICA denuncia a TGT ante la Inspección por prácticas de "esquirolaje" durante la huelga

Este miércoles se cumple la segunda jornada de huelga indefinida en la empresa TGT de Torija, dedicada a la producción y comercialización de quesos.

Hoy UGT FICA que cuenta con la mayoría sindical en el Comité de Empresa han interpuesto una demanda por irregularidades durante el primer día de paro entre aquellos trabajadores que no hicieron huelga; un 20% -según el sindicato- ya que el 80% de la plantilla lo secundó, el 90% en el área de producción.

Son 80 trabajadores.

Arturo Martín, representante de UGT FICA, integrante también del Comité de Huelga, denuncia prácticas de esquirolaje por parte de TGT.

Los incumplimientos en la prevención de riesgos laborales en los últimos dos años y medio son el motivo principal de esta huelga indefinida.

Reclaman también a la empresa que deje de denegar sistemáticamente la concesión de asuntos propios o la comunicación efectiva del calendario laboral.

UGT FICA ya ha presentado 3 denuncias ante la Inspección de Trabajo y ayer mismo se presentaron en la empresa. Han citado a los trabajadores la semana que viene para contrastar la información recabada.

El sindicato también denunciará próximamente ante la Inspección de Trabajo que el 50% de la plantilla esté contratada a través de empresas de trabajo temporal.