Galápagos celebra 20 años de su belén viviente

Este viernes se ha presentado la vigésima edición del Belén Viviente de Galápagos que se celebrará el próximo sábado 27 de diciembre.

Han asistido el presidente de la Asociación Cultural 'Belén Viviente de Galápagos', Rubén Contera; la directora artística Rosalía Díaz; el alcalde de Galápagos, Guillermo Rodríguez y la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas.

En estos últimos 20 años, el Belén Viviente de Galápagos ha ido evolucionando y creciendo hasta ganar el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional que obtuvo en 2022.

Nació con 20 personas y hoy son 150 las que colaboran para dar vida a esta iniciativa que llena calles y patios de la localidad atrayendo a miles de visitantes.

El pasado año acudieron más de 3.000 personas.

Esta edición habrá 13 escenas y también novedades como cuatro guiones nuevos, el vestuario de San José y alguna sorpresa, como ha contado Rosalía Díaz, directora artística del belén.

Los pases (el recorrido es de una hora) comenzarán el sábado 27 a las 17h hasta que todo el público lo haya visto: 23 o 23.30 horas.

En el Silo del municipio, los visitantes pueden esperar su turno calentitos con caldo y chocolate caliente y un mercado de dulces.

El próximo domingo 21 de diciembre a las 21h salen a la venta las entradas del Belén Viviente de Galápagos.