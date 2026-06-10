La planta de reciclaje de Regusa incendiada en Marchamalo ha sido declarada en ruina

Las instalaciones la empresa de reciclaje Regusa que ardió hace una semana en el Polígono del Henares en Marchamalo se han declarado en "ruina".

Calculan que las pérdidas económicas ascienden a 3,5 millones de euros.

El incendio ha calcinado tanto la nave como la campa exterior de sus instalaciones, que no estaban aseguradas.

Así lo ha confirmado a Onda Cero Guadalajara, Helena González, directora general y propietaria de Regusa, quien ha explicado que se debe a la negativa de las aseguradoras a asumir este tipo de instalaciones.

Ha detallado el refuerzo que realizaron en sus sistemas antiincendios tras el incendio que sufrieron en abril de 2025, que se encuentra judicializado.

González apunta a la posibilidad de que el fuego que se originó el pasado miércoles no fuera fortuito pues las medidas de seguridad que llevaban funcionando un año fallaron.

Asegura que están pasando días especialmente difíciles.

La directora general de Regusa ha reivindicado que han obtenido reconocimientos a su excelencia empresarial y niega que la empresa tuviera varios expedientes sancionadores abiertos.

La investigación sigue en curso para determinar las causas del fuego.

De momento, no saben si retomarán la actividad en la planta afectada y han reubicado a sus 49 empleados en otras instalaciones que tiene la empresa en Guadalajara capital.

Entrevista completa en "Más de Uno Guadalajara".