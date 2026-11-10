Adjudicadas las obras del "scalextric" de Cardenal González de Mendoza por más de 8 millones

El Ayuntamiento de Guadalajara ha adjudicado las obras del contestado proyecto de transformación del eje Cardenal González de Mendoza-entorno del Santuario de la Virgen de la Antigua que incluye lo que el PSOE ha calificado "scalextric ratonera" en referencia a la plataforma en altura prevista para la zona.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado los trabajos a la UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y ASFALTOS VICÁLVARO, S.L., por un importe de 7.327.252,27 euros, más 1.538.722,98 euros de IVA.

Este contrato incluye como mejoras la renovación del asfaltado, acerados e iluminación de dos aparcamientos situados en el entorno del eje, además de una ampliación de cuatro años en el periodo de garantía.

Los vecinos de Casas del Rey y Sindicatos se han vuelto a pronunciar en contra de este proyecto y siguen reclamando que esa inversión se destine al arreglo de sus barrios que soportan décadas de abandono.

Aseguran que esta obra no les beneficia y supondrá la tala de 121 árboles.

Vecinas de Casas del Rey junto al Ayuntamiento de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Su portavoz Margarita Casas ha criticado que tras participar en el último pleno municipal y en los consejos de barrio, el gobierno municipal todavía no se haya reunido con ellos ni haya aportado soluciones a sus múltiples demandas realizadas, que pasan por la sustitución de baldosas rotas o levantadas; también por la mejora de la accesibilidad para mayores o la reforma del alcantarillado y desagües por la aparición, cada vez más frecuente, de ratas o cucarachas, entre otras.

El ejecutivo municipal ha argumentado que hay zonas en el barrio privadas de uso público en las que el ayuntamiento no tiene competencias para actuar.

Los vecinos piden una reunión para poder aclararlo y todavía tienen que solicitarla aunque defienden que las competencias son municipales.

Por otra parte, otro de los proyectos adjudicados corresponde a las obras de humanización del eje Avenida del Ejército-Plaza de España en el tramo comprendido entre la glorieta de la Aviación Española y la glorieta del Retén de Cogolludo, a la UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U. y ASFALTOS VICÁLVARO, S.L., por un importe de 3.906.750,06 euros, más 820.417,51 euros de IVA, además de una ampliación de cuatro años en el periodo de garantía.

La adjudicación incorpora además como mejora gratuita la transformación de la calle Alvarfáñez de Minaya, en el tramo comprendido entre el Torreón y la Avenida del Ejército.

Las dos actuaciones están financiadas con fondos europeos.de la estrategia EDIL y suman conjuntamente una inversión superior a los 13 millones de euros.