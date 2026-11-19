La Diputación de Guadalajara ha presentado sus presupuestos para 2027. Superan los 100 millones de euros

Concretamente ascienden a 104.455.503 euros con un incremento del 6,9 millones respecto al año pasado. Representa el 7,08% de subida.

Los servicios e inversiones se llevan más del 75% de las cuentas para el próximo año.

Las inversiones ascienden a más de 31,5 millones representando el 30,22% de todo el presupuesto.

7,1 millones se destinarán a carreteras provinciales, que incluye 1.050.000 € para la circunvalación de Sigüenza.

Además, un millón de euros se reserva para la construcción de un Centro de Eventos en Molina de Aragón, 1.230.000 € para la adecuación del Centro de Innovación Territorial, 1,6 millones para la rehabilitación de las Salinas de Imón y 896.878 € para continuar las actuaciones encaminadas a hacer visitable la mina Santa Catalina de Hiendelaencina, dentro del PSTD ‘El País de la Plata’.

Además se mantienen las partidas destinadas al Plan de Accesos a Núcleos de Población (1 millón de euros), al Plan de Caminos Vecinales (984.000 €), al Plan de Asfaltado (700.000 €) y al Plan de Obras Hidráulicas (500.000 €).

La convocatoria del FOCODEM para pueblos menores de 1.000 habitantes, pedanías y EATIM duplicará su dotación habitual el próximo año, con 5,18 millones de euros.

Para el nuevo servicio de coordinación de emergencias se consignan inicialmente 135.000 €.

Y además se crean dos nuevas líneas de subvenciones para apoyar a las zonas y pueblos afectados por los grandes incendios de este verano: La Mierla y Selas.

Una convocatoria para financiar actividades culturales y turísticas en la Sierra Norte, dotada con 150.000 € y otra de 200.000 € para compensar a los ayuntamientos afectados las pérdidas de ingresos derivadas de los aprovechamientos perdidos como consecuencia del fuego.