Más de 70 tractores recorren Guadalajara para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur

Más de 70 tractores, acompañados de otros vehículos que sumaban más de un centenar en total, han recorrido las calles de Guadalajara en defensa del sector primario.

Se suman a las movilizaciones convocadas a nivel nacional este jueves y viernes por UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes.

La tractorada -que ha durado más de tres horas- ha salido a las 10 de la mañana del parking de APAG, en un recorrido por el polígono del Henares por la calle Francisco Aritio y la carretera de Humanes, que ha concluido en la delegación de agricultura donde se ha leído un manifiesto.

La última amenaza es la que llegaría desde Latinoamérica tras la firma de un acuerdo entre la UE y MERCOSUR prevista para el 12 de enero. Rubén Flores, presidente de ADECGU, Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara, ha denunciado que abriría la puerta a la competencia desleal, a unos productos más baratos y con menos garantía y calidad.

Desde UNASPI aseguran que en España el 57% de las explotaciones han tenido que cerrar en los últimos 25 años.

María Ángeles Rosado, responsable UNASPI Guadalajara, ha calificado las políticas de la UE de fallidas y nefastas poniendo en el foco también en la PAC (Política Agraria Común) que no solo afecta a los agricultores por sus recortes sino que representan una losa burocrática que no está cumpliendo su función de defender los intereses de un sector que debe garantizar la soberanía alimentaria en nuestro país.

Los agricultores manifiestan que otros acuerdos comerciales con terceros países, como Marruecos o Ucrania, también están provocando una caída de los precios por debajo de los costes de producción.

Desde Unaspi se alerta de que la agricultura, la ganadería y la pesca atraviesan una de las mayores crisis de su historia, con una pérdida continuada de explotaciones, falta de relevo generacional y un aumento de los costes que ha mermado gravemente la rentabilidad del sector.

Las convocatorias españolas coinciden con las de otros países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal o Grecia.

En Guadalajara de momento, no han concretado más acciones, pero aseguran que seguirán las reivindicaciones.