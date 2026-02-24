Dos detenidos por un robo que asciende a 2.600 euros en una gasolinera de Azuqueca de Henares

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robo con violencia en una estación de servicio de Azuqueca de Henares.

Se trata de dos varones de 38 y 50 años que presuntamente el pasado 4 de enero a las 21 horas intimidaron al empleado del establecimiento con armas blancas de grandes dimensiones y sustrajeron dinero en efectivo, tabaco y boletos de lotería instantánea. Todo ello valorado en unos 2.600 euros.

Durante la investigación, los agentes localizaron el vehículo utilizado para la comisión del delito que portaba placas de matrícula falsificadas para dificultar su identificación. La detención se produjo en Azuqueca de Henares donde se realizó el registro de la vivienda de uno de los detenidos.