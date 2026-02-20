Nissan abre nuevo concesionario en Guadalajara con una apuesta clara por los vehículos eléctricos.

De la mano de AuraSSan abre sus puertas con más de 1.500 metros cuadrados en la calle Trafalgar nº30 de la capital alcarreña reforzando también su presencia en Castilla-La Mancha.

Lo hace en un momento en el que la cuota de mercado del coche eléctrico se sitúa por encima del 20%, según ha explicado Christian Costaganna, CEO de Nissan en España.

Esta apertura se encuadra en la estrategia de impulsar aún más la electrificación y es también una forma de entender la movilidad sostenible y de satisfacer las necesidades actuales de la sociedad alcarreña.

Javier García, gerente de Aurassan, asegura que "están plenamente comprometidos con la estrategia de electrificación de Nissan y con su visión de futuro.

El parque automovilístico de Guadalajara tiene más de 15 años de antigüedad, pero el perfil del cliente aquí es de vehículo eléctrico cuyas ventas están por encima del resto de provincias.

Los traslados a Madrid no comprometen la autonomía diario y muchos viven en casas unifamiliares y pisos de nueva construcción donde es fácil tener un cargador.

Desde Nissan reclaman la ampliación y mejora de los puntos de recarga que son más de 53.000.

Según el CEO de Nissan en España, Christian Costaganna, “Nissan tiene una oferta comercial única, con una gama de productos eléctricos para cubrir las necesidades de los usuarios en la utilización particular (Ariya, LEAF y Micra) y profesional (Townstar e Interstar); además disponemos de una tecnología de transición hacia el vehículo eléctrico que es el sistema híbrido exclusivo de Nissan, el e-POWER, con el que el usuario puede conducir de manera totalmente eléctrica sin la ansiedad por cargar”.