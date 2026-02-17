Los trabajadores de los autobuses de Guadalajara, muy enfadados, tras quedar desierto el nuevo contrato del servicio.

El Comité de Empresa y los sindicatos USO y UGT han pedido la dimisión de la alcaldesa, Ana Guarinos y del concejal de Transporte de Guadalajara, Santiago López Pomeda, por su gestión del servicio de autobuses de la ciudad.

Han mostrado su profundo malestar y enfado pues se han sentido señalados por el edil del área como parte de la causa de que la licitación del nuevo contrato del servicio haya quedado desierta. López Pomeda apuntó a que el pliego podía no haber recogido debidamente la inflación y las subidas salariales negociadas en un nuevo convenio con los trabajadores.

Joaquín Toledo, presidente del Comité de Empresa, ha reprochado al gobierno municipal falta de escucha y que no haya recogido en el pliego ni una sola subida salarial en 10 años aunque son los peores pagados de Castilla La Mancha.

Acusan al ejecutivo municipal de tener buenas palabras pero de no haber hecho ni una sola mejora hasta ahora en un servicio que califican como el peor de la región, que está deteriorado con autobuses envejecidos -algunos con 20 años de antigüedad- que sufren constantes averías, entre otras cosas.

Paco Sánchez, responsable del área externa de UGT, acusa al gobierno municipal de mentir, de no conocer la realidad del servicio de transporte y de no tener en cuenta a los usuarios.

Comité de empresa y sindicatos aseguran que el pliego no refleja la realidad económica del sector y señalan que según sus condiciones -solo en el primer año- la empresa adjudicataria perdería 5 millones no recuperables. Es un pliego -asegura Javier Olmo, secretario general de USO Castilla La Mancha- desfasado por la inflación con precios de referencia de 2024.

El concejal de Transportes, Santiago López Pomeda, niega haber culpado a los trabajadores. Ha declarado que se ha trabajado "con criterios técnicos y económicos rigurosos” y ha explicado que la licitación ha quedado desierta en un contexto “complejo” para el sector, marcado por el encarecimiento de costes, la incertidumbre del mercado y las exigencias derivadas de la transición hacia vehículos menos contaminantes.

Tanto empresa como trabajadores han presentado dos recursos contenciosos administrativos contra este pliego. Los trabajadores reclaman sentarse con el Ayuntamiento de Guadalajara a elaborar uno nuevo desde cero.