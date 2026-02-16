En la zona de Jadraque, la mayoría de la cosecha de maíz sigue sin recoger

Los agricultores de Guadalajara avanzan pérdidas en maíz y otros cultivos por las crecidas de los ríos

Las siembras de la cebada, los guisantes o las camelinas están sufriendo retrasos que se traducirán en menor producción

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Los agricultores de Guadalajara avanzan pérdidas y menor producción en la campaña en marcha por las lluvias que están afectando a la cosecha de maíz, todavía sin recoger, y a otros cultivos que ven retrasadas sus siembras como es el caso de la cebada, los guisantes o las camelinas.

El alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio, ha asegurado que muchas hectáreas de maíz se quedarán sin recoger y confirma que las crecidas han arrasado el paraje de Fabriqueros y el Paseo del Río por tercer año consecutivo.

El regidor ya avanzó en Onda Cero Guadalajara la situación límite con la producción de maíz cuya cosecha debería haber comenzado en noviembre.

Otros cultivos también se están viendo afectados, como ha contado en nuestros micrófonos el presidente de APAG, la Asociación Provincial de Agricultores, Juan José Laso.

Laso asegura que los problemas del año pasado persisten porque no se ha dado solución a la limpieza de cauces. Reclama a la Confederación Hidrográfica del Tajo que actúe.

Explica que la acumulación de lodo está causando desbordamientos y como consecuencia de ello, la creación de nuevos cauces.

Según el presidente de APAG, a mayor retraso en la siembra, menor producción.

