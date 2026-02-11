Guadalajara capital contará con servicio de transporte VTC.

De momento, tiene concedidas 144 licencias de VTC para transporte interubano, competencia es de la Junta, pero la plataforma de movilidad 'Bolt' ya ha anunciado que comenzará a prestar sus servicios en la ciudad con vehículos eléctricos. Guadalajara sería entonces la segunda ciudad de Castilla-La Mancha con servicio de VTC después de Toledo.

El concejal de Infraestructuras de Guadalajara, Santiago López Pomeda, se ha mostrado a favor de que los VTC convivan con los taxis. De hecho, esta semana va a mantener una reunión con los empresarios de Guadalajara (CEOE).

Próximamente el edil se reunirá con los taxistas de Guadalajara para informarles de la situación.

Actualmente Guadalajara cuenta con tan solo 30 licencias aunque hay posibilidad de sacar otras 30.

Mientras la plataforma Bolt ha realizado ya el anuncio de que comenzará a prestar sus servicios con Vehículos de Transporte con Conductor eléctricos en Guadalajara, donde también ofrecerá a los taxistas entrar dentro de la plataforma. Su objetivo es también facilitar los viajes entre Guadalajara y Madrid.

Según ha informado esta compañía en nota de prensa, eso "equivale aproximadamente a un taxi por cada 3.100 habitantes", una oferta que consideran "insuficiente para atender la demanda existente".

Entre las medidas que baraja el Ayuntamiento está la modificación de la Odenanza del Taxi, que data del año 1993.