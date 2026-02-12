El Ministerio de Cultura devuelve a Brihuega obras incautadas por la dictadura

88 después, el Ministerio de Cultura ha restituido a la localidad alcarreña de Brihuega varias obras incautadas durante la Guerra Civil y no devueltas por la dictadura

Ha sido esta mañana en un acto presidido por el ministro Ernest Urtasun en el Archivo del Museo de Historia de Brihuega.

Estas piezas fueron entregadas en 1938 por el entonces alcalde republicano de Brihuega, Daniel Centenera, a la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico, con el objetivo de protegerlas de los efectos de la guerra.

Tras el conflicto, quedaron depositadas en almacenes estatales -principalmente en el Museo Arqueológico Nacional- y nunca fueron devueltas.

Casi nueve décadas después, y tras la publicación del inventario de bienes incautados y la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, han sido identificadas y restituidas.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, lo ha calificado como un día importante para Brihuega incidiendo la apuesta por la recuperación del patrimonio como el antiguo convento de San José que es el edificio que actualmente alberga el Museo de Historia de Brihuega donde se ha celebrado este acto.

Aquí se ha invertido más de un millón de euros de un total de 2,4 para infraestructuras turísticas.

El regidor ha enmarcado la restitución de estos bienes en una estrategia más amplia de revitalización cultural y turística, que incluye la adecuación de espacios del antiguo convento como futuro Museo del Perfume con financiación europea; la apertura de la casa de Manu Leguineche como casa-museo y sede de la cátedra dedicada al periodista; así como el proyecto de un centro cultural para residencia de artistas inspirado en modelos franceses, que espera impulsar en la próxima legislatura.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado que desde 2023 el Ministerio trabaja de forma sistemática en la identificación de bienes incautados durante la guerra y la posguerra, la mayoría de ellos protegidos en su día por las propias autoridades republicanas.

Según los últimos datos, se han identificado más de 7.000 bienes en distintos archivos y museos estatales.