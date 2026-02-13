Valdesotos mantiene la alerta roja por los desembalses extraordinarios de El Vado

Valdesotos mantiene la alerta roja por la crecida del río Jarama como consecuencia de los desembalses extraordinarios de El Vado que está soltando agua a 90 metros cúbicos por segundo.

Es el único embalse en aviso rojo en la provincia.

La alcaldesa de la localidad, Irene Vicente, ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución" en el entorno del río, arroyo, el puente de acceso al municipio y en zonas inundables.

Aunque el pueblo no se encuentra junto al río, el arroyo está crecido y suele ser un punto de atracción de la gente del lugar y visitantes.

Por su parte, Atienza vuelve a no poder consumir agua del grifo después de haber recuperado el suministro tras más de 20 días sin él.

Esta vez se debe a las intensas precipitaciones y los lodos que se acumulan debido al arrastre que efectúa el agua de lluvia en el manantial.

La situación es temporal.

El Ayuntamiento ha habilitado la cochera de la Comarcal para que los ciudadanos puedan hacer acopio de garrafas de agua mineral para consumo propio y establecerá, además, un servicio de entrega a domicilio para personas dependientes o con discapacidad.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía ha subido por encima de los 1.300. Suman este viernes más de 1.400 hectómetros cúbicos por lo que el próximo trasvase previsiblemente lo marcará el nivel 1 y será de 60 al mes para marzo.

Así lo ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. También el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro.

El río Henares a su paso por Guadalajara capital sigue en umbral rojo.

A las 14 horas estaba en los 95,62 metros.

La subida de su cauce se debe principalmente a los desembalses, sobre todo, de Beleña que alivia agua a 55 metros cúbicos por segundo. Está en aviso naranja.

En amarillo se encuentran Molino de Chinca desembalsando a 88 m3/sg, y El Atance, a 5.

Se mantienen en aviso rojo 5 estaciones en la Ruidera, Trillo, dos en Humanes y en Guadalajara.

Por otra parte, en Guadalajara, el exceso de agua en el terreno ha provocado la caída de un pino de grandes dimensiones (19 metros de alto) en la Plaza de España.

Estaba incluido en el catágolo de árboles históricos de la ciudad.

No ha habido heridos.