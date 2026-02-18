Se investiga como violencia de género la agresión a una mujer en Jadraque

El hombre en busca y captura, detenido ayer por la presunta agresión a su pareja el sábado en Jadraque, podría pasar a disposición judicial en las próximas horas.

La mujer -que según Radio Castilla-La Mancha, se encuentra grave y está ingresada en el Hospital de Guadalajara- estaba incluida en el sistema VioGén en situación de "nivel extremo". Así lo ha confirmado este miércoles el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido quien ha señalado que no le consta que tuviera pulsera antimaltrato. Sabrido ha pedido "tolerancia cero" contra la violencia machista.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que hay una mujer de Jadraque que estaba siendo atendida en el Centro de la Mujer de Sigüenza aunque no ha confirmado que se tratara de la víctima, sí ha dicho que sospechan que tiene que ver con este caso.

El caso se encuentra bajo investigación policial para determinar los hechos que se someterán al proceso judicial.