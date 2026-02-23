Se abre en Guadalajara el plazo de admisión para el nuevo curso 2026-2027

Hoy se abre el plazo del proceso de admisión de nuevos alumnos para el próximo Curso 2026-2027.

Estará abierto hasta el 9 de marzo en proceso ordinario.

Se ofertan 11.858 plazas para alumnos desde 3 años hasta Bachillerato.

Cartel del proceso de admisión Curso 2026-2027 | Onda Cero Guadalajara

El delegado de Educación, Ángel Fernández-Montes, ha explicado que deberán solicitarlas los niños y niñas de 3 años, aquellos que pasan de Primaria a 1º de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) o cambian de centro. Además, todos los estudiantes que terminan este curso finalizan la Secundaria obligatoria y empiezan el próximo curso 1º de Bachillerato.

El baremo provisional se publicará el 23 de abril y el definitivo y la asignación provisional el 28 de mayo. La definitiva será el 26 de junio.

Y una vez adjudicada la plaza habrá el matricularse pues de lo contrario se perdería.

La matricula de las enseñanzas obligatorias será del 29 de junio al 2 de julio y de Bachillerato del 1 al 3 de julio.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web educación.castillalamancha.es.

Calendario proceso de admisión Curso 2026-2027 Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Entre las novedades, el inicio de 1º de la ESO en Pioz donde se van a habilitar tres aulas prefabricadas para unos 70 alumnos que se van a instalar en el CEIP Castillo de Pioz.

El delegado de Educación ha explicado que "se están llevando a cabo desde la consejería las obras de licitación del proyecto y, posteriormente, de licitación de la obra, que esperemos y trabajaremos para que sean lo más rápidas posibles para garantizar las mejores condiciones a ese alumnado."

El nuevo instituto de Pioz ha avanzado que previsiblemente podría estar listo para el curso escolar 2027-2028.