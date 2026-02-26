Vox exige la eliminación de charlas de contenido sexual a escolares de 9 y 10 años en El Casar

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de El Casar ha exigido al alcalde la suspensión inmediata de las charlas sobre 'desarrollo saludable' previstas en los colegios de la localidad para alumnos de 4º y 6º de Primaria.

Aseguran que mantiene la misma línea de contenidos sexuales que ya generó rechazo el año pasado cuando ya se produjo una queja formal por parte de Vox.

Desde Vox explican que el regidor del PP, José Luis González Lamola, se comprometió entonces a introducir cambios.

Su portavoz Olga González, ha asegurado en Onda Cero Guadalajara que se trata de contenidos impropios para niños de 9 y 10 años que hacen referencia a conceptos como el consentimiento o el deseo.

Vox acusa de haber incumplido el compromiso de cambiar estas charlas a conceptos de igualdad a la concejal de este área, Yolanda Ramírez, de Contigo Somos Democracia, que forma parte del equipo de gobierno junto a PP y Vox.

"No sabemos de qué lado están -dice González- A veces a unen a la izquierda como en el apoyo a una moción sobre Gaza en el pleno celebrado este miércoles"-

La portavoz de Vox ha contado que el alcalde José Luis González Lamola (PP) les ha trasladado que "se ha sentido engañado" y no conocía el contenido. También les ha dicho que dado que ya se han iniciado, las charlas van a continuar este año, pero se ha comprometido a revisarlas el que viene e incluso a incluir a la Concejalía de Educación que depende del Partido Popular.

La Delegada de Igualdad de la Junta en Guadalajara, Laura Gil, ha defendido estas charlas que cuentan con la colaboración de la Casa de la Mujer de El Casar.

Vox consiguió el año pasado bloquear en los presupuestos municipales la partida que financia este tipo de iniciativas que procede del Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Sin embargo, han entrado en 2025, 8.000 euros en subvenciones que deberían destinarse a charlas de igualdad y respeto o para ayudas reales para las mujeres; no para sexualizar a niños tan pequeños" -señala González.

Por otra parte, Vox ha conseguido aprobar con los votos de PP y Contigo Somos Democracia en el pleno municipal celebrado este miércoles una moción para prohibir el acceso a dependencias municipales con burka o todo aquello que oculte el rostro.