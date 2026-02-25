Guadalajara contará para 2028 con un gran centro de datos de última generación

Guadalajara contará a finales de 2028 (esas son las previsiones iniciales) con un gran centro de almacenamiento y procesamiento de datos diseñado para que puedan operar desde él grandes empresas tecnológicas y de Inteligencia Artificial como Google, Amazon Microsoft, Tik Tok o Alibaba.

Nostrum Group empezará a construirlo de la mano de IDOM en octubre de este año en una superficie de 20.000 metros cuadrados en el Polígono del Ruiseñor con una inversión inicial de 300 millones de euros que podría ascender globalmente hasta los 1.500 millones sumando las inversiones adicionales de las compañías que recalen aquí.

El Centro de Datos GUA1 cuenta ya con una potencia asignada de 40 megavatios (MW) -que es lo que consume toda Guadalajara-

Este proyecto situará a la capital alcarreña en el mapa europeo de los grandes hubs digitales.

José Luis Arnau, director comercial de Nostrum Data Center, ha señalado que será como un hotel de máquinas pensada para dar servicio de almacenamiento y procesamiento de datos a grandes plataformas de China, Medio Oriente o Estados Unidos. También a los NeoCloud que ofrecen servicio de Inteligencia Artificial a farmacéuticas o para la investigación del cáncer; sin olvidar a la banca, seguros, industria manufacturea o administraciones públicas.

Este centro de datos se ha diseñado para ahorrar en costes, consumo eléctrico y emisiones de CO2. Consumirá menos agua que un edificio normal de oficinas, como ha destacado

Mikel Lotina, director de Data Centers IDOM.

El Centro de Datos GUA1 creará 60 empleos directos pero hasta 600 empleos contando con los indirectos; una parte de ellos recalarán a nivel local.

Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara lo ha calificado como un hito en el desarrollo tecnológico de la ciudad y ha subrayado el "grandísimo impacto" que tendrá en el empleo y en el tejido productivo.

La regidora ha insistido en la necesidad de potencia eléctrica suficiente para proyectos como este pues sin él, no serían posibles.

Ha recordado que han presentado alegaciones a la nueva previsión de Red Eléctrica Española y ha avanzando que seguirán reclamando y demandando.

La subestación eléctrica de Guadalajara están actualmente saturada.