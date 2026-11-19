El Ayuntamiento de Cuenca llevará a cabo, a través de la Concejalía de Juventud, la programación ‘Navidad Joven’ desde el 27 de noviembre hasta el 22 de diciembre con talleres gratuitos de temáticas como arte y artesanía, expresión corporal, educación ambiental y desarrollo personal y experiencia inmersiva; que se desarrollarán en el Centro Joven, en la carpa que se va a habilitar en el Parque de San Julián o en el Aula Medioambiental Los Pinillos.

Todas las actividades son gratuitas, como se ha apuntado, y cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa en el correo inscripcionjuventud@cuenca.es

El concejal de Juventud y Festejos, Alberto Castellano, señala que esta iniciativa se lleva a cabo “para que los jóvenes de la ciudad tengan opciones de ocio saludable, responsable y alternativo”, por lo que les ha animado “a participar en esta programación en alguna de sus modalidades”.

Dentro del ámbito de arte y artesanía los talleres serán de acuarelas navideñas, con EME Acuarelas; de coronas navideñas, con María Begoña; de bolas de Navidad, con María Victoria Alfaro; de crochet, con Loomi by Marina; y de felicitaciones navideñas con scrap booking, con Carmela en Rama, todos ellos en el Centro Joven; así como de arcilla, con Vanesa Cano, en la carpa del Parque de San Julián.

Por su parte, las actividades de expresión corporal serán Viaje sonoro de cuencos tibetanos, con Karan Hari, y de Cuerpo creativo: encuentros de danza, arteterapia y ritual, con Isa Alegría, en el Centro Joven; y de Urban dance y de bachata, ambos con Sergio Peñaranda, en la carpa del Parque de San Julián.

Los talleres de educación ambiental se desarrollarán en su totalidad en el Aula Medioambiental de Los Pinillos y serán ‘Ciudadata’ y ‘Naturnavidad’, de Sembria; y ‘Huellas de vida junto al río Júcar’ y ‘El lenguaje de las hojas’, de Ecoturismo Cuenca.

Finalmente, las actividades de desarrollo personal y experiencia inmersiva serán Iniciación a la dramaturgia, con Paramichi; escape room ‘Misión de recuperación’ y Circo en Familia, con

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