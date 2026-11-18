La nueva entrega de Grand Theft Auto, GTA VI, llega esta medianoche después de trece años desde el anterior título principal de una saga que ha marcado a varias generaciones. Cristian García, director de la Academia de Programación e Informática APR Pixel, define GTA como algo más que un videojuego: una combinación de cine, música, humor y libertad dentro de un gran mundo abierto donde el jugador puede desplazarse, conducir vehículos, completar misiones e interactuar con numerosos personajes. “Yo lo catalogo como un fenómeno cultural”, resume.

La expectación ha alcanzado tal dimensión que algunos aficionados han reservado días libres para jugar desde el lanzamiento, un fenómeno que García relaciona también con los años de espera, filtraciones, retrasos y conversación permanente en redes sociales. La nueva entrega se ambienta en una recreación de Miami y otros escenarios inspirados en Florida y, según explica el experto, Rockstar ha cuidado especialmente el nivel de detalle y las posibilidades de interacción. El interés generado por los diferentes avances y contenidos publicados alrededor del juego muestra hasta qué punto su lanzamiento ha trascendido ya al público habitual de los videojuegos.

García insiste además en un mensaje dirigido especialmente a las familias: GTA VI es un videojuego para mayores de 18 años. Advierte de que no debe confundirse con un simple juego de conducción por el hecho de permitir utilizar coches y otros vehículos y recuerda que la decisión de permitir jugar a menores corresponde finalmente a las familias. Buena parte de quienes esperan ahora el lanzamiento son precisamente jugadores que eran adolescentes cuando apareció GTA V y que trece años después siguen vinculados a la saga.