El castillo de Alarcón protagoniza una nueva entrega de Misterios de Más. Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez sitúan el escenario en el conjunto fortificado que rodea la villa y recuerdan algunos episodios asociados históricamente al enclave antes de adentrarse en su tradición legendaria. La sección reivindica precisamente esas historias transmitidas de generación en generación que se entremezclan con hechos históricos y que forman parte del patrimonio inmaterial de muchos pueblos conquenses.

Una de las leyendas es la de las “gotas de sangre”, que atribuye unas supuestas manchas rojizas de los muros a la muerte de un pretendiente rechazado que habría intentado asesinar al señor del castillo y secuestrar a su hermana. Según el relato popular, los sirvientes acabaron con él y habrían mezclado sus restos con la argamasa empleada en unas obras de la fortaleza. Los propios colaboradores recalcan que se trata de una leyenda y que no existe confirmación de que los acontecimientos sucedieran de esa manera.

La segunda historia es la cautiva de Alarcón, protagonizada por Rosalinda, una joven cristiana que, según la tradición, habría sido raptada en 1168 y criada posteriormente bajo el nombre de Miriam. El relato culmina con su colaboración con las tropas cristianas para acceder a la fortaleza y el reencuentro con su hermano Álvaro, que nunca habría abandonado su búsqueda. Linares y Gutiérrez defienden la importancia de conservar este tipo de relatos locales y reconocen el trabajo de quienes los han recopilado en libros y testimonios para evitar que desaparezcan.