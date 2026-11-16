De investigar incendios a controlar especies invasoras: así trabaja un agente medioambiental en Cuenca

La labor de los agentes medioambientales va mucho más allá de vigilar montes, caza o pesca. El coordinador provincial en Cuenca, José Azcoitia, ha recorrido en El Mirador Verde una semana imaginaria de trabajo para mostrar la diversidad de funciones del cuerpo: investigación de infracciones, seguimiento de especies, supervisión de aprovechamientos forestales, prevención y extinción de incendios, muestreos científicos y colaboración en emergencias. El origen del colectivo se remonta a 1877, cuando surgieron figuras destinadas específicamente a la vigilancia y custodia de los montes públicos.

Los agentes ejercen también como agentes de la autoridad y participan en procedimientos sancionadores ante vertidos, talas ilegales u otras infracciones, aunque Azcoitia insiste en su función como administración cercana en el territorio. En materia de biodiversidad realizan controles de especies exóticas invasoras, seguimiento de fauna y actuaciones sobre poblaciones como el cangrejo señal. En los incendios forestales intervienen antes, durante y después: planificación preventiva, dirección de la extinción e investigación de las causas. Según Azcoitia, en más del 95% de los incendios de la provincia la dirección de extinción recae en un agente medioambiental.

Su trabajo incluye además muestreos en ríos para conocer el estado de las poblaciones de peces y cangrejo autóctono y una presencia permanente durante los fines de semana para ordenar el uso público de los espacios naturales. Azcoitia recuerda que el aumento de visitantes desde la pandemia ha incrementado esta labor. El cuerpo participa igualmente en nevadas, danas, búsquedas de personas, distribución de medicamentos o situaciones excepcionales como el apagón, aprovechando su conocimiento directo del territorio.