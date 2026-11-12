Jesús Maestro reivindica el Quijote para entender el presente: educación, pensamiento crítico e inteligencia artificial

esús Maestro sostiene que clásicos como el Quijote continúan siendo útiles para comprender problemas muy actuales, desde el autoengaño hasta el narcisismo, la depresión o los conflictos psicológicos. En su interpretación, don Quijote no debe idealizarse sin más: lo define como un personaje egoísta, narcisista y autoritario, aunque reconoce que la obra ofrece una reflexión permanente sobre la verdad y sobre la capacidad de la literatura para construir mundos de ficción que permitan evadirse de situaciones adversas o comprender mejor determinados conflictos de la vida real. Maestro llega incluso a señalar que determinadas lecturas pueden servir de ayuda en circunstancias depresivas, una posibilidad que presenta como hipótesis y línea de investigación, no como sustituto de atención clínica.

Especialmente crítico se muestra con la educación. Maestro interpreta los problemas de comprensión lectora como síntoma de un sistema que, a su juicio, ha reducido su exigencia intelectual y responsabiliza principalmente a las decisiones políticas sobre contenidos educativos. También cuestiona el uso habitual del término “pensamiento crítico”, porque considera que muchas personas defienden la crítica en abstracto pero reaccionan mal cuando se cuestionan realmente sus ideas o sentimientos. “El pensamiento crítico es un fantasma: todo el mundo habla de él pero nadie lo ha visto”, afirma, extendiendo esa crítica incluso a la universidad.

Su postura sobre la inteligencia artificial aplicada a la literatura es igualmente tajante: considera que una máquina puede combinar algoritmos, pero no reproducir la imprevisibilidad que atribuye a una verdadera obra de arte. Maestro distingue además entre disponer de enormes cantidades de información y poseer conocimiento: “La información no equivale a conocimiento”. También rechaza la idea de que la actual sea necesariamente “la generación más preparada de la historia”, que califica como una expresión de narcisismo colectivo. Frente a ello, su recomendación a los jóvenes es sencilla: trabajar, estudiar y aprender a convivir y respetar a los demás, considerando el trabajo una de las principales formas de preparación para la vida.