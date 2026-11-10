La huelga de MAHLE en Motilla alcanza un seguimiento del 100% en los primeros turnos

La huelga de 24 horas convocada este martes en MAHLE Motilla del Palancar ha alcanzado un seguimiento del 100% en los turnos de noche y mañana, según Beatriz García, trabajadora y miembro del comité de empresa. La protesta responde al nuevo expediente de regulación de empleo planteado por la multinacional, que afecta a otros 170 puestos de trabajo después de que el proceso del pasado año acabara con 466 salidas. “Estamos más curtidos porque ya sabemos lo que es”, reconoce García, aunque admite que entre los compañeros domina especialmente la incertidumbre sobre el futuro de la planta.

La representante de los trabajadores denuncia además un deterioro de las condiciones dentro de la fábrica debido a los recortes de costes. Cita como ejemplo problemas de climatización y asegura que durante el verano hubo zonas de producción donde se trabajó cerca de los 40 grados. Durante la huelga, alrededor de un centenar de personas permanecían repartidas entre los tres centros de Motilla en una protesta pacífica en la que algunos empleados habían colgado sus batas y uniformes en las vallas.

El comité intentará reducir el número de afectados, aunque García reconoce que existe poca confianza en que el proceso pueda detenerse completamente. Los trabajadores reclaman como mínimo unas condiciones de salida similares a las del ERE anterior, aunque todavía no han entrado a negociar las indemnizaciones. La preocupación trasciende a la plantilla: la trabajadora advierte del posible efecto sobre comercios, negocios y empleo en toda la comarca y destaca el respaldo recibido en la manifestación celebrada el pasado sábado en Motilla.