Virginia García propone aprender a “escuchar” el cuerpo a través del movimiento y la expresión corporal

Virginia García impulsa en Cuenca ‘El Lenguaje Invisible del Cuerpo’, una propuesta formativa enfocada al autoconocimiento mediante la expresión corporal. Las sesiones buscan que los participantes presten atención a sus movimientos, posturas y sensaciones como herramienta para reflexionar sobre emociones, necesidades y determinados patrones personales. García combina ejercicios de movimiento libre con técnicas de análisis corporal.

La responsable de Ríapita relaciona el trabajo corporal con la identificación de tensiones y bloqueos físicos y emocionales. La propuesta se presenta como una actividad de crecimiento personal y expresión artística, no como tratamiento sanitario, y no exige ningún conocimiento previo de danza: caminar, levantar un brazo, cerrar una mano o cualquier otro movimiento puede formar parte del trabajo.

El proyecto ofrece una línea regular para quienes busquen trabajar exclusivamente sobre sí mismos y encuentros intensivos para personas interesadas en profundizar en el análisis del lenguaje corporal, incluidos profesionales relacionados con la terapia, el crecimiento personal o las artes escénicas. Las actividades se desarrollan en Ríapita Centro de Arte y el próximo evento se celebrará este domingo 29 de noviembre.