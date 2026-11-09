DANZA Y ARTE

Virginia García propone aprender a “escuchar” el cuerpo a través del movimiento y la expresión corporal

Ríapita Centro de Arte pone en marcha ‘El Lenguaje Invisible del Cuerpo’, una propuesta de crecimiento personal que utiliza movimiento libre y análisis corporal sin exigir experiencia previa en danza

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Ria Pi Tá

Virginia García impulsa en Cuenca ‘El Lenguaje Invisible del Cuerpo’, una propuesta formativa enfocada al autoconocimiento mediante la expresión corporal. Las sesiones buscan que los participantes presten atención a sus movimientos, posturas y sensaciones como herramienta para reflexionar sobre emociones, necesidades y determinados patrones personales. García combina ejercicios de movimiento libre con técnicas de análisis corporal.

La responsable de Ríapita relaciona el trabajo corporal con la identificación de tensiones y bloqueos físicos y emocionales. La propuesta se presenta como una actividad de crecimiento personal y expresión artística, no como tratamiento sanitario, y no exige ningún conocimiento previo de danza: caminar, levantar un brazo, cerrar una mano o cualquier otro movimiento puede formar parte del trabajo.

El proyecto ofrece una línea regular para quienes busquen trabajar exclusivamente sobre sí mismos y encuentros intensivos para personas interesadas en profundizar en el análisis del lenguaje corporal, incluidos profesionales relacionados con la terapia, el crecimiento personal o las artes escénicas. Las actividades se desarrollan en Ríapita Centro de Arte y el próximo evento se celebrará este domingo 29 de noviembre.

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