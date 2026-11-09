El único marteloscopio de Castilla-La Mancha está en Cuenca y permite ensayar cómo gestionar un bosque sin cortar un solo árbol

El Mirador Verde, con Vicente Poyatos, se ha acercado al marteloscopio de Valsalobre, una parcela forestal de una hectárea en la que cada árbol ha sido numerado, georreferenciado y estudiado individualmente. María Jesús Moreno, ingeniera de montes y técnica de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, explica que la herramienta funciona como una especie de “aula virtual” donde los gestores pueden decidir qué árboles retirar y comprobar previamente las consecuencias de cada elección.

Según Moreno, existen once instalaciones integradas en esta red en España y la de Valsalobre es la única situada en Castilla-La Mancha. Para escogerla se tuvieron en cuenta factores como la existencia de aprovechamiento forestal con rendimiento económico, su inclusión en Red Natura y su valor ecológico, respaldado además por estudios sobre árboles de gran porte, microhábitats y quirópteros forestales.

Cada ejemplar recibe un valor económico atendiendo a su volumen, calidad de la madera y precio de mercado, mientras que el valor ecológico se calcula observando grietas, huecos y otros microhábitats útiles para insectos, aves o murciélagos. Una aplicación gratuita permite después simular talas y conocer cuánto volumen de madera se obtendría, qué rendimiento económico generaría y qué valor ecológico se perdería o conservaría.