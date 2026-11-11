CCOO confía en que la huelga cárnica no llegue al quinto día y pide la dimisión de la subdelegada del Gobierno

La huelga del sector cárnico ha alcanzado este miércoles su tercera jornada con un seguimiento especialmente alto en Incarlopsa, donde CCOO habla de un paro total en sus tres centros de Tarancón. En Frivall, en Villar de Olalla, el sindicato sitúa la participación en torno al 50% durante esta jornada, después de porcentajes superiores en los primeros días. Pedro José Lucas sostiene que las principales reivindicaciones siguen siendo garantizar subidas salariales ligadas al IPC, reducir la jornada y mejorar unas condiciones de trabajo que considera especialmente duras por los ritmos de producción y su impacto sobre la salud de las plantillas.

Lucas asegura además que confía en que la protesta “no va a llegar al quinto día”, aunque evita adelantar detalles de posibles aproximaciones entre las partes. “Yo cuando te he dicho esto es porque tengo seguramente esperanza”, afirma, insistiendo en que tanto trabajadores como empresas tienen mucho que perder si el conflicto se prolonga. CCOO asegura que sus planteamientos ya no representan posiciones de máximos y reclama a la patronal un esfuerzo adicional para cerrar el convenio.

El responsable sindical ha endurecido además sus críticas por las intervenciones de la Guardia Civil en los piquetes y ha pedido públicamente la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Cuenca, a quien responsabiliza políticamente del dispositivo. CCOO sostiene que hay al menos cinco personas con partes de lesiones y anuncia denuncias, mientras rechaza las acusaciones empresariales de haber impedido el acceso de trabajadores a sus puestos. Estas denuncias contrastan con el desarrollo de la huelga general en Cuenca capital, donde durante la mañana los piquetes informativos recorrieron distintos puntos sin incidentes destacados y los propios sindicatos valoraron la ausencia de enfrentamientos.