La Guardia Civil esclarece una estafa de 29.000 euros mediante una falsa llamada bancaria y detiene a un hombre en Manresa

La Guardia Civil, ha detenido en Manresa (Barcelona) a un hombre por su presunta implicación en una estafa bancaria de 29.000 euros cometida contra un vecino de Mota del Cuervo (Cuenca). La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de Tarancón, permitió recuperar 16.000 euros del dinero defraudado.

Los hechos comenzaron cuando la víctima recibió una llamada de un supuesto responsable del departamento de fraude de su entidad bancaria, quien le indicó que debía actualizar sus claves de acceso, que terminó facilitándole. Posteriormente, los estafadores realizaron diversas operaciones en varios establecimientos sin su autorización, las cuales detectó al acudir al día siguiente a una sucursal.

Una vez presentada la denuncia, los agentes investigadores contactaron con la entidad financiera para bloquear nuevas transacciones e iniciaron las gestiones para identificar a los responsables.

Estas permitieron detectar varios intentos de compra de joyas y relojes en Sevilla, así como la adquisición de un Rolex valorado en 5.000 euros en una joyería de París (Francia). El seguimiento y análisis minucioso de la información obtenida de esta última operación, permitió localizar el envío y determinar la ubicación de uno de los implicados.

Las actuaciones inmediatas y coordinación del Equipo ROCA de Tarancón con la colaboración del Puesto Mota del Cuervo, Equipo @ de Cuenca y de unidades de la Guardia Civil de Barcelona, permitieron recuperar la cantidad de 16.000 euros, que fueron devueltos a la víctima y esclarecer el delito de estafa.

Como resultado de las investigaciones, componentes afectos al Equipo @ de Manresa procedieron a la detención de un hombre de 21 años de edad por su presunta implicación en los hechos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Clemente (Cuenca).

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

• No facilitar nunca claves bancarias, contraseñas ni códigos de seguridad por teléfono, aunque el interlocutor afirme pertenecer a nuestra entidad financiera.

• Desconfiar de llamadas inesperadas que alerten de movimientos sospechosos o soliciten actuar con urgencia.

• Colgar y contactar directamente con el banco a través de sus teléfonos oficiales para comprobar la veracidad de la comunicación.

• No acceder a enlaces recibidos por SMS o correo electrónico que soliciten datos personales o bancarios.

• Ante cualquier sospecha de fraude comunicarlo inmediatamente a la entidad bancaria, cambiar las contraseñas y denunciar los hechos ante la Guardia Civil.