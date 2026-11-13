‘La violinista’, ‘Victorian Psycho’ y ‘Scrooge’ encabezan los estrenos de cine del fin de semana en Cuenca

La primera recomendación de Pepe Alfaro es ‘La violinista’, una coproducción de animación entre España y Singapur que pudo ver en la última Seminci de Valladolid y que define como una historia especialmente emotiva. Junto a ella llega Los rivales de Amziah King, un thriller ambientado en la América rural, y Cómo robar un banco, que plantea el golpe de un hombre enfrentado al sistema financiero con la ayuda de un grupo experto en redes y tecnología.

Para los seguidores del thriller psicológico y el terror, la cartelera incorpora ‘Victorian Psycho’, adaptación de la novela homónima de Virginia Feito, ambientada en la época victoriana y centrada en una institutriz que llega a una mansión para hacerse cargo de dos niños. La oferta se completa con una nueva reinterpretación del clásico personaje de Dickens en Scrooge y los fantasmas de Navidad, otro título que anticipa ya la temporada navideña.

Entre las películas que permanecen en cartel, Alfaro destaca ‘Los Miserables’, aunque considera que esta adaptación carga especialmente las tintas en el melodrama, y Ruega por nosotras, ambientada en la España de los años 70 y centrada en el Patronato de Protección a la Mujer. De esta última subraya especialmente las interpretaciones de Zoé Bonafonte y Adelfa Calvo y su capacidad para acercar a los espectadores más jóvenes una realidad institucional de hace apenas medio siglo.