Las Leónidas, Mercurio y Voyager 1 marcan una semana cargada de citas astronómicas

La madrugada del martes 17 al miércoles 18 de noviembre llegará el máximo de las Leónidas, la principal lluvia de estrellas del mes. José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, señala que el momento de mayor actividad se espera alrededor de las 00:45 horas y que la Luna no dificultará especialmente la observación. Se prevén entre diez y veinte meteoros por hora, con trazos particularmente rápidos que pueden alcanzar velocidades de entrada cercanas a los 71 kilómetros por segundo.

Otra de las grandes noticias llegará el 21 de noviembre, cuando la misión BepiColombo, desarrollada conjuntamente por las agencias espaciales europea y japonesa, alcance la órbita de Mercurio después de ocho años de viaje. La misión estudiará su campo magnético, su débil atmósfera, su geología y su estructura interna, además de proporcionar nuevos datos sobre uno de los planetas menos explorados del Sistema Solar.

La semana dejará también un hito simbólico para Voyager 1, el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha viajado. Según Sánchez, el miércoles 18 alcanzará una distancia en la que una señal enviada desde la Tierra tardará aproximadamente 24 horas en llegar hasta la nave, situada a cerca de 26.000 millones de kilómetros. Eso significa que cualquier intercambio de información requerirá ya unos dos días entre el envío de una señal y la recepción de una respuesta.