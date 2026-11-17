La negociación del nuevo ERE de MAHLE en Motilla del Palancar vuelve a tensarse. Beatriz García, miembro del comité de empresa, asegura que la multinacional ha planteado aplicar las condiciones económicas del anterior expediente utilizando como referencia salarios de 2024 o, como alternativa, reducir los días de indemnización hasta alcanzar una cantidad equivalente. Según los cálculos realizados por los representantes sindicales, un trabajador podría percibir aproximadamente 6.000 euros menos que un compañero despedido en el proceso anterior.

El comité rechaza además la posibilidad de reducir en alrededor de veinte personas el número inicial de 170 despidos a cambio de revisar acuerdos ya existentes sobre vacaciones, inventarios o quinto turno. García considera que vincular esos derechos laborales a la negociación del ERE es inaceptable. La plantilla debía decidir en asamblea si respalda una huelga indefinida, mientras la comisión negociadora tenía prevista una nueva reunión con la empresa al día siguiente.

Los trabajadores mantienen además que existe un acta previa de la comisión de seguimiento en la que la empresa se comprometía, según García, a aplicar las mismas condiciones del ERE anterior si se producía un nuevo expediente durante este año. El comité continúa mostrando incertidumbre sobre el futuro industrial de la planta y denuncia que no dispone de documentación suficiente sobre los criterios que se emplearán para decidir qué empleados resultarán afectados. García asegura que estas dudas también fueron planteadas durante una reunión con Inspección de Trabajo.