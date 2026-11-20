La Asociación de Usuarios del AVE de Cuenca valora positivamente la desconvocatoria de la huelga de maquinistas prevista para el próximo lunes 23 de noviembre tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato, el Ministerio de Transportes y Renfe. Su presidente, Javier Barajas, considera que el entendimiento supone un primer paso porque incorpora compromisos relacionados con protocolos, infraestructuras, tiempos de conducción e incidencias técnicas de seguridad, aunque advierte de que el proceso será largo.

Barajas sitúa la seguridad como la prioridad absoluta para los viajeros por delante de cuestiones como precios o abonos y reclama una revisión exhaustiva de las líneas, los vehículos y los sistemas de protección. La asociación considera necesario adoptar decisiones “serias y contundentes”, incluso aunque impliquen interrupciones temporales del servicio, para evitar que la seguridad dependa de errores individuales. Los recientes accidentes e incidentes han aumentado la preocupación entre los usuarios, aunque Barajas recuerda que para muchos trabajadores el tren sigue siendo una necesidad diaria para desplazarse a Madrid, Valencia, Albacete o Alicante.

A la seguridad se suma el problema de la fiabilidad. La asociación denuncia retrasos prolongados y supresiones sin suficiente información que dificultan compatibilizar vida laboral y personal. Barajas reconoce que Cuenca ha mejorado en los últimos años en frecuencias, abonos y diálogo con las operadoras, pero cree que ahora debe afrontarse el principal reto: conseguir un servicio estable, seguro y ágil. “Estamos en un punto de parar y volver a empezar”, resume.