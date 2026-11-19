El Museo de Cuenca acoge este sábado 21 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, la mesa redonda Cuidamos nuestro patrimonio, una actividad enmarcada en el 30 aniversario de la declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su director, Miguel Contreras, explica que el encuentro tendrá un formato participativo y se articulará en torno a tres grandes bloques: pasado, presente y futuro. El objetivo es analizar qué supuso la declaración de la UNESCO, cómo condiciona hoy la gestión y la vida cotidiana y qué retos deben afrontarse en los próximos años.

Contreras considera que durante estas tres décadas se ha avanzado de forma notable, especialmente en la conciencia social sobre el valor del patrimonio, aunque insiste en que cada intervención plantea un nuevo reto. Para el director del museo, conservar no significa frenar el desarrollo, sino actuar con criterios de respeto y planificación. También reivindica la divulgación como una herramienta esencial: conocer espacios como Noheda, Segóbriga, Valeria, las pinturas rupestres o la oferta museística permite que la sociedad incorpore ese patrimonio a su propia identidad.

El museo desarrolla además visitas guiadas, actividades con centros educativos y ciclos de conferencias, al tiempo que facilita sus colecciones a investigadores. Contreras señala que uno de los proyectos pendientes sigue siendo la ampliación del Museo de Cuenca, actualmente en tramitación administrativa. La mesa redonda se celebrará en la Sala Segóbriga, con entrada libre hasta completar aforo, y contará con siete participantes vinculados a la arqueología, la gestión patrimonial y las administraciones públicas.