Los alumnos del Instituto Fernando Zóbel han construido en su espacio mensual de Onda Cero un recorrido que conecta cuatro fechas aparentemente diferentes: el Día de las Bibliotecas, el Día de las Librerías, el Día de la Infancia y el Día Internacional de la Palabra. El trabajo parte de una línea temporal y busca mostrar cómo los libros, los espacios donde se conservan y venden, la educación durante la infancia y la propia capacidad de expresarse forman parte de un mismo hilo cultural. Los estudiantes repartieron la investigación según sus intereses y posteriormente buscaron los puntos de conexión entre cada efeméride.

Durante el programa abordaron desde la situación actual de las librerías frente a la compra por internet hasta el origen del Día de las Bibliotecas, relacionado con la destrucción de la biblioteca de Sarajevo durante la guerra de Bosnia y el esfuerzo de ciudadanos que trataron de salvar libros de las llamas. También defendieron la importancia de la lectura durante la infancia para ampliar vocabulario, adquirir conocimientos y desarrollar la capacidad de expresión. Entre sus propias lecturas aparecieron títulos como La metamorfosis, de Franz Kafka, y La sepultura 142.

La conversación terminó ampliándose hacia el papel del libro en una sociedad dominada por las pantallas y hacia la capacidad de los jóvenes para ser escuchados. Los alumnos reivindicaron la lectura en papel como una experiencia distinta y defendieron que leer mejora el léxico, la forma de expresarse y el conocimiento de otras épocas. También cuestionaron que la edad deba determinar automáticamente quién tiene razón y reclamaron que las opiniones juveniles sean tomadas en serio cuando están razonadas.